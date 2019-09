Formstarkt Norrköping körde över Eskilstuna

Foto: Stefan Jerrevång/TT

4–0 mot AFC Eskilstuna gav sjunde raka hemmasegern, men viktigare än så för IFK Norrköping:

Klubben klev upp som tabellfemma.

Frågan är om Norrköping kan stöka till det för Djurgården, Malmö FF, AIK och Hammarby i kampen om de allsvenska medaljerna.

Det var klasskillnad på Östgötaporten. Formstyrka mot ett skadeskjutet bottenlag.

Eskilstunas kollektiva försvarsspel hade stora likheter med ett gäng uppställda, brandgula vägkoner. Markering? Press på bollhållaren? Jobba för varandra i en enhet? Nja, det verkade vara okända fotbollstaktiska begrepp i tränaren Saulius Sirmelus elva.

IFK Norrköping gjorde lite som man ville och gjorde det från början i en match managern Jens Gustafsson kallat "en tuff utmaning". Det var det förstås inte. Och inte lurade det någon.

Till sex raka hemmasegrar och 17–1 i målskillnad lade Norrköping en sjunde trepoängare i följd hemma på Östgötaporten. Och ytterligare några plusmål som kan komma väl till pass när sluttabellen slås fast.

Tidigt ledningsmål

Redan efter någon minut vandrade centrale mittfältaren Alexander Fransson från egen planhalva och raka spåret fram.

Han borde ha testat ett skott.

Sead Haksabanovic, lånet från West Ham och i strålande slag, visade kort senare (sjätte minuten) att såna lönar sig emellanåt. Haksabanovic satte fart, fick sitt läge och drog till. Från distans, lågt, hårt, i hörnet – och 1–0.

Den till Eskilstuna utlokaliserade främlingslegionen – av de 32 spelare klubben använt i allsvenskan hittills är 20 nya för säsongen – ansattes gång på gång men har i Ole Söderberg en duglig målvakt.

Han var nära att styra undan Lars Krogh Gersons 2–0, men fick nöja sig med att få handen på straffen.

Franssons fullträff

Fransson sköt till slut – och som han sköt. Från 30-talet meter. Rakt upp i Söderbergs ena kryss, en fullträff som kan kandidera som ett av säsongens mål.

Franssons egna ord om matchens delikatess:

– Det känns bra när bollen lämnar foten och när jag kollar upp och ser att den seglar in i mål, säger han till C More.

Eskilstunas lagkapten Kadir Hodzic var inte lika uppspelt i halvtid.

– Det är otroligt tungt. Vi är alldeles för passiva i vårt försvarsspel. Vi låter dem rulla bollen och så gör de tre enkla mål, säger lagkaptenen till C More.

16-årig debutant

Haksabanovic prickade ribban efter pausen, Fransson missade öppet mål, inhopparen Pontus Almqvist var ytterst nära sitt första allsvenska mål, men med tio minuter kvar kom 4–0 och Franssons andra mål.

Kort därpå släppte managern Jens Gustafsson in debutanten och blott 16-årige islänningen Isak Bergmann Jóhannesson, anfallaren som spås en lysande karriär.