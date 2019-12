Fortsatt osäkert om Raymond kan spela JVM

Foto: Adam Ihse/TT

Det är fortfarande ytterst osäkert om Frölundatalangen Lucas Raymond kan spela junior-VM i ishockey.

17-åringen har en efterhängsen virussjukdom och Frölunda-tränaren Roger Rönnberg säger till Göteborgs-Posten att det görs alla möjliga tester för att slå fast vad Raymond lider av.

– De kollar allt och lite till, tror jag. Vårt läkarteam tar alltid in en second opinion. Även om det verkar klart vad det är, så vill de ha in andra läkare som är experter i området. De håller på att gå i genom all upptänklig expertis nu för att veta att man är så nära 100 procent som möjligt för att ställa rätt diagnos, säger Rönnberg.

JVM i Tjeckien startar om tio dagar i Tjeckien.