Fortsatt uppåt på asiatiska börser

Foto: Eugene Hoshiko

Asiatiska börser har inte så mycket konkreta nyheter att gå på i dessa juletider, men tickar med allmän optimism stillsamt uppåt på annandagen.

Nikkei- och Topix-index i Tokyo hade efter några timmars handel stigit 0,5 respektive 0,3 procent.

I Shanghai och Shenzhen steg kompositindex 0,2 respektive 0,4 procent efter öppning.

Hongkong med flera håller fortsatt helgstängt.

Inför årssammanfattningarna om en vecka ligger asiatiska börserna på stora plus för 2019, men till skillnad från New York befinner de sig inte på all time high.