Foto: Christophe Ena/AP/TT

Tillväxten i eurozonens näst största ekonomi Frankrike bromsade in något under andra kvartalet. Den franska bruttonationalprodukten (BNP) växte med 0,2 procent under perioden april till juni jämfört med föregående kvartal, enligt den statliga franska statistikbyrån INSEE.

Det var något sämre än väntat. Ekonomer hade räknat med en tillväxt på 0,3 procent under andra kvartalet, enligt en Reutersenkät.