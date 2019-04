Fredricson tvåa inför söndag: "Enormt öppet"

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Peder Fredricson vann andra delen av världscupfinalen i hoppning i Göteborg med två felfria ritter på Catch Me Not. Nu är Fredricson tvåa sammanlagt inför finalens avgörande på söndag, bara ett fel efter spanjoren Eduardo Alvarez Aznar i den omräknade resultatlistan.

I torsdagens tidshoppning var Peder Fredricson elva på trotjänaren All In, som han vunnit EM-guld och tagit OS-silver med. Men på fredagen fick All In vila. I stället red Fredricson den snart 13-årige valacken Catch Me Not, som funnits i hans stall omkring ett år – en ny bekantskap som nu fick den svenska publiken att jubla.

Det svenska ekipaget var felfritt både i grundomgången och i omhoppningen med åtta ryttare. Dessutom hade de den snabbaste tiden i andra rundan – tre hundradelar av en sekund bättre än spanjoren Eduardo Alvarez Aznar, som leder sammanlagt inför finalens tredje och sista del på söndag.

Stora förändringar

Finalens andra del gav stora förändringar i totalställningen, jämfört med torsdagens resultatlista. Mer än väntat, tycker Fredricson, som alltså klev upp från elfte till andra plats.

– Men jag är inte så rutinerad på världscupfinaler, säger Peder Fredricson, som faktiskt aldrig varit med i någon förut.

– Som jag ser det är det fortfarande enormt öppet. Det är helt omöjligt att säga vem som kommer att bli segrare, säger den 47-årige Österlenryttaren.

Sex ryttare är mindre än en rivning (=fyra fel) efter ledande Alvarez Aznar inför söndagens två omgångar. Mycket kan nu bero på hur ledarens spanske landsman Santiago Varela bygger söndagens banor.

– Om han bygger två riktigt stora rundor, så att inte någon är felfri, då kan det bli väldigt stora omkastningar, säger Peder Fredricson.

Måste välja häst

Nu blir frågan vilken häst han ska rida på söndag – rutinerade All In, eller nya stjärnskottet Catch Me Not?

– Jag ska besiktiga bägge två, och väljer efter det.

– Men jag var väldigt glad över hur Catch Me Not kändes. Han hoppade väldigt lätt. Han har stor kapacitet och bra inställning, säger Fredricson.

Catch Me Not har varit hos Fredricson flera gånger under åren, utan att imponera. Men ifjol såg han hästens ägare Ebba Berglöf rida den i en nationell tävling i Borås.

– Då tyckte jag det såg ut som om den hade nånting extra, säger Peder Fredricson, som tog kontakt om ett samarbete.

– Han behöver lite storlek på hindren för att komma till sin rätt.

Eckermann kan avstå

Henrik von Eckermann och Mary Lou rev ett hinder även andra finaldagen, precis som i torsdagens inledande tidshoppning. Nu ska han fundera på om det är bäst för Mary Lou att avstå från finalens sista del.

– Tyvärr, jag har bara en sådan här häst, och kanske aldrig får en sådan häst igen. Jag måste räkna sprången, säger von Eckermann och understryker att han inte bestämt sig.

Irma Karlsson blev utesluten, sedan hennes Ida van de Bisschop vägrat två gånger vid samma hinder, och missar sista finaldagen.

Fakta Fakta: Världscupfinalen 33 ryttare från 17 nationer startade i hoppningens världscupfinal i Göteborg, som avgörs i tre delar. Sista delen rids på söndag. Torsdagens tidshoppning vanns av schweizaren Steve Guerdat. Bäste svensk var Peder Fredricson på elfte plats. Fredagens andra del, en 1,60-hoppning, vanns av Peder Fredricson. Resultatlistan från var och en av de första delarna omvandlas till poäng. Segraren får en poäng mer än antalet startande respektive dag. Tvåan får två poäng färre än segraren och övriga får poäng i fallande skala ner till en. Poängen från de två första dagarna läggs samman. Inför sista delen omvandlas poängen till fel. Ledaren startar med noll fel på söndag. Övriga får fler fel, ju längre efter de är i poäng. Två omgångar rids på söndag. De 20 bästa sammanlagt får rida sista omgången. Finalen 2018 (i Paris): 1. Elizabeth Madden, USA, 2. Devin Ryan, USA, 3. Henrik von Eckermann. Visa mer...