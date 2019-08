Froomes första ord efter kraschen

Foto: Christophe Ena/AP/TT

En och en halv månad har gått sedan Chris Froome kraschade illa med cykeln.

Nu berättar den fyrfaldiga Tour-vinnaren för första gången om olyckan.

Det var den 12 juni som Chris Froome kraschade svårt under en träning under loppet Criterium du Dauphine i Frankrike. Den 34-årige britten åkte i hög fart in i en vägg när han skulle snyta sig, och ådrog sig ett flertal frakturer. Bland annat i höger lårben, flera revben och bäckenbenet.

Nu berättar Froome om olyckan för första gången:

– Jag kommer ihåg att jag ligger på marken och staben kommer fram till mig. Jag kommer ihåg att jag pratade med dem och att min första fråga var om jag kunde hoppa upp på cykeln igen och om jag skulle bli bra till Tour de France, säger han.

– De gjorde snabbt tydligt för mig att slå bort den tanken. De gjorde det väldigt klart att jag inte skulle någonstans utan skulle ligga still och inte fortsätta resten av loppet.

Efter kraschen fördes 34-åringen med ambulanshelikopter till St Etiennes sjukhus och opererades i flera timmar

– De första ögonblicken var de som satta spår, och jag tog in att jag inte skulle tävla i Tour de France den här sommaren.

– Det kändes nästan som en scen ur Grays Anatomy eller något.

Sedan dess har han ägnat nästan all sin tid åt rehabilitering – just nu sex timmar om dagen. Målet är att vara tillbaka 2020.

– Jag har återhämtat mig fortare än väntat. Sedan kirurgen sa att jag skulle bli helt återställd kan inget stoppa mig... Det var allt jag behövde höra just då. Sedan dess har allt varit positivt. Det är en otrolig tur att jag inte skadade mig allvarligare, säger han.

Chris Froome vann Tour de France 2013, 2015, 2016 och 2017. Dessutom tog han hem Vuelta a España 2011, 2017 och Giro d'Italia 2018.