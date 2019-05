George Clooney gör tv-comeback

Foto: Willy Sanjuan/AP/TT

George Clooney gör comeback i tv – mer än 20 år efter att han lämnade 90-talssuccén "Cityakuten". Och comebacken är en tv-version av Joseph Hellers klassiska roman "Moment 22" från 1961.

Den tvåfaldigt Oscarsvinnande Clooney, som har spelat i filmer som "Argo", "Up in the air", "Syriana" och "Ocean's"-filmerna, ska även regissera två av de totalt sex avsnitten samt producera hela serien som sänds på Hulu med start senare i maj.

"Moment 22" utspelar sig under andra världskriget och kretsar kring en grupp amerikanska flygsoldater. Den räknas ofta som en antikrigsroman men även som en hård generell kritik av byråkrati.

Den komplexa berättelsen lämpar sig väl för tv-formatet, enligt Clooney.

– Jag tyckte att det var ett kul sätt att ta sig an berättelsen. det är svårt att berätta en så pass komplex historia i en tvåtimmars-film, säger han.