Granqvist mår bättre efter spruta

Foto: Janerik Henriksson/TT

Humöret är bättre, likaså formen.

Anledningen: En spruta.

Säsongen i allsvenska Helsingborg och landskamperna har till och från kantats av ömma ljumskar.

Men nu säger Andreas Granqvist att smärtan har försvunnit – och att det är tack vare en spruta han tog för drygt två veckor sedan.

– Sprutan har gett väldigt bra effekt, säger han.

– De senaste två matcherna har varit i princip smärtfritt, och det är skönt att känna igen mig på plan.

Vad var det för spruta?

– Det får du ta med läkarna men det gav bra effekt i alla fall. Det var väl någon bedövning eller antiinflammatoriskt medel, säger han.

För landslaget – som med fyra matcher kvar att spela är tvåa i tabellen, en poäng före närmast jagande Rumänien – väntar närmast ett bortamöte med Malta på lördag och tre dagar senare tar landslaget sig an gruppettan Spanien hemma på Friends arena.

– Malta har varit ganska starka på hemmaplan och släppte inte in något spelmål under den senaste samlingen, mot Norge och Rumänien. Gör vi det vi gjorde mot Färöarna, går in i matchen med rätt inställning och rätt attityd, då ska vinna den matchen, säger Andreas Granqvist.