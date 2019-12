Greta Thunberg årets medieraket

Foto:

Klimatfrågan har dominerat i svenska medier under 2019 och är nu det överlägset största nyhetsämnet. Bland de mest omskrivna personerna får nästan alla toppolitiker se sig slagna av en 16-årig aktivist från Sverige.

Ja, Greta Thunberg är sannolikt en av förklaringarna till varför klimatfrågan har flugit upp som det överlägset mest rapporterade ämnet i svenska medier under 2019.

Thunberg, som går från att bli omskriven i drygt 2 000 artiklar och inslag 2018 till över 32 000 under 2019, är onekligen årets mediala raket. Det mediala intresset för 16-åringen har bara ökat under året och nådde sin kulmen med hennes tal på FN:s klimatmöte i New York i september.

– Det är verkligen en imponerande prestation. Att hon lyckats skapa sig ett sådant stort medieutrymme måste man faktiskt säga är unikt, särskilt då det kommer från en 16-åring som kom från ingenstans, säger Sofia Cottman, medieanalytiker på Retriever.

Stefan Nyström, klimatchef på Naturvårdsverket, tror att genomslaget ligger i hennes tydliga budskap.

– Det är inte konstigt när man blir inbjuden att tala för G7, inbjuden till påven och till presidenter och parlament vart man än kommer, och har så tydligt stark retorik samtidigt som man är ett barn. Ursäkta liknelsen, men det är som den lilla flickan i HC Andersens historia som berättar om att kejsaren inte har så mycket kläder på sig. Det blir så tydligt, säger Stefan Nyström.

Första förstaplatsen

Totalt producerades drygt 140 000 artiklar eller inslag om klimatfrågan i svenska medier under 2019, enligt en undersökning som medieanalysföretaget Retriever har genomfört i samarbete med TT. Det är en fördubbling jämfört med 2018, och klimatfrågan hamnar nu för första gången högst upp på listan av de mest omskrivna ämnena. Brexit på andra plats hamnar långt efter med knappt 70 000.

Förutom Greta Thunberg är givetvis de reella klimatförändringarna en avgörande faktor för mediernas intresse, framhåller Stefan Nyström.

– Det kommer allt fler forskningsrapporter som visar hur tydliga klimatförändringarna är, över alla kontinenter. Vi har fler stormar, mer dramatiska naturkatastrofer och temperaturförändringar – den senaste rapporten från FN visar att korallreven är på väg att försvinna. Det är påtagliga effekter som sannolikt hänger samman med klimatet som gör att man enklare kan kommunicera det till gemene man, säger han.

Det mediala intresset har en avgörande betydelse för att en förändring ska ske, och genomslaget är väldigt tydligt, anser Stefan Nyström.

– I dag svarar nästan alla klimatet på frågan om varför man väljer tåget. Vi ser en nedgång i inrikesflyg och en minskad köttkonsumtion i Sverige. Det är svårt att hitta andra förklaringar än att klimatfrågan har kommit för att stanna.

Gängvåld och brexit

USA:s president Donald Trump är fortsatt ohotad som mest omskrivne person i svenska medier, följd av statsminister Stefan Löfven (S) och Greta Thunberg. Förutom Thunberg är samtliga personer på topp tio-listan politiker. Moderatledaren Ulf Kristersson hamnar på fjärde plats, framför Theresa May och Boris Johson som får stort genomslag till följd av brexit.

– Brexit är ju en utrikesfråga, men det påverkar även oss, bland annat företagare. Så det blir väldigt angeläget för Sverige, konstaterar Sofia Cottman på Retriever.

Förutom klimatet har även rapporteringen om gängrelaterat våld skjutit i höjden under året. Bara om skjutningar har det rapporterats dubbelt så mycket som för tre år sedan, från 15 000 till nästan 34 000 artiklar i år, enligt Retrievers mätning.

Expressens artikel om Marie Fredrikssons bortgång i december var den nyhet som svenskarna delade mest på Twitter och Facebook under året, artikeln fick över 200 000 delningar.

– Det är anmärkningsvärt eftersom det kom så sent på året. De andra som har legat på topplistan har puttrat på under året, och sedan kommer nyheten om hennes bortgång och seglar upp till första plats. Det är väl ett bevis på att hon var en väldigt älskad artist som berörde många, säger Sofia Cottman.

Fakta Fakta: Årets mest omskrivna personer 1. Donald Trump, 133 814 antal artiklar/inslag 2. Stefan Löfven, 69 614 3. Greta Thunberg, 32 550 4. Ulf Kristersson, 28 763 5. Theresa May, 26 728 6. Boris Johnson 24 579 7. Annie Lööf, 21 325 8. Vladimir Putin, 20 601 9. Jimmie Åkesson, 19 949 10. Ebba Busch Thor, 19 441 Underlaget baseras på antal artiklar i samtlig svensk redaktionell media, både webbaserade och tryckta tidningar, samt etermedias nyhetssändningar under perioden 1 jan-15 dec 2019. Källa: Retriever Visa mer...

