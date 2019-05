Han tar över "Svenska nyheter"

Foto: Janne Danielsson/ SVT

Komikern Kristoffer Appelquist blir ny programledare för SVT:s satirprogram "Svenska nyheter". Han tar upp stafettpinnen efter Jesper Rönndahl som lade hatten på hyllan efter tre succésäsonger.

När Jesper Rönndahl tidigare i våras lämnade programmet var det oklart om "Svenska nyheter" skulle få en fortsättning och vem som i sådana fall skulle ta över som programledare. Nu är det klart att det i höst blir en fjärde säsong av satirprogrammet och att ny programledare blir Kristoffer Appelquist.

– Jag kan inte tänka mig ett roligare jobb i hela världen, det är ett drömjobb eftersom de två stora grejerna i mitt liv är humor och samhällsfrågor. Jag tänkte efter i ungefär en och en halv sekund innan jag tackade ja till jobbet, säger han.

Rutinerad komiker

Kristoffer Appelquist är en av Sveriges mest rutinerade och välkända stå upp-komiker, inte minst då han har setts i en mängd tv-program, så som "Parlamentet", "Hårdvinklat", "Morgonsoffan", "Extra! Extra!" och "På spåret". Men det många kanske inte visste är att han också har suttit i redaktionen för "Svenska nyheter".

– Visst är programledaren viktig, men det går inte att göra ett sådant här program utan en kompetent redaktion. Många som har varit med från start är kvar i redaktionen och vi ska försöka fortsätta göra samma bra grejer. Jag ser fram emot att få sätta mig ner med det här fantastiska gänget och vrida och vända på veckans nyheter, säger han.

"Tough act to follow"

"Svenska nyheter" har sedan starten haft höga tittarsiffror, varit omåttligt populärt och hyllats av Sveriges humorelit. Inte minst har Jesper Rönndahl hyllats för sin insats som programledare.

– Det är en "tough act to follow". Samtidigt är jag som stå upp-komiker van att gå på scen efter någon som har fått publiken att skratta. Jag plockar upp stafettpinnen och tänker springa minst lika snabbt som Jesper har gjort, säger Kristoffer Appelquist.

Satir ligger honom varmt om hjärtat, den genren han verkar inom som stå upp-komiker, "tell it like it is", är nära släkt med satiren då den bygger på att skämta om sanningen, hur hemsk den än är.

– Satiren har en viktig funktion att fylla, den är i någon mening en joker som ska dra ner byxorna på kungar, politiker, generaldirektörer och alla andra vars jobb det är att ta hand om oss.

Testa vad som gör folk arga

"Svenska nyheter" är som sagt ett mycket uppskattat program, men det har också väckt en del ilskna reaktioner. Bland annat gick Kinas ambassad i Stockholm i taket när programmet sände ett inslag med en fejkad informationsfilm riktad till kinesiska turister.

– Visst kan man gå för långt, men det får man alltid veta först efteråt. Det är helt omöjligt att på förhand säga vad som kommer att göra folk arga. Vi får testa helt enkelt, säger Kristoffer Appelquist.

Säsong fyra av "Svenska nyheter" har premiär på SVT 1 och SVT Play fredag den 20 september.