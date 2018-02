Här är nattens händelser

Foto: Johan Nilsson/TT

Kalmar län

Här har det varit en lugn natt, rapporterar polisen.

Sverige

Inkomstklyftorna växer i nästan samtliga kommuner. 2016 växte de till ny rekordnivå, visar ny inkomststatistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

År 2016 minskade skillnaderna i bara 19 kommuner, i de flesta fall med någon ynka procent. I stället blir de rikare bara rikare och de fattiga fattigare i 271 kommuner.

– Trenden har hållit i sig sedan 1980-talet, då Sverige var världens mest jämlika land sett till inkomster. Det ser likadant ut i hela västvärlden, säger Anna Almqvist, LO-ekonom, till Dagens Samhälle.

Skillnaderna ökade mest i Gnosjö, Trosa och Bollebygd medan skillnaderna jämnades ut mest i Simrishamn, Orust och Ragunda. (TT)

Det danska kriminella nätverket Loyal to familia (LTF) har försökt rekrytera ett 15-tal unga personer i Eslöv, rapporterar Skånska Dagbladet.

Kommunen meddelar att man vid flera tillfällen har avvisat grupper av obehöriga från sina grundskolor och att man står i kontakt med polisen.

LTF har uppmärksammats i samband med gängkonflikter och våldsincidenter på andra sidan Öresund. De har försökt etablera sig i Sverige, men har inte lyckats fullt ut och syns mest i mindre orter som Eslöv och Hörby, uppger polisen för Skånskan. Där försöker de komma i kontakt främst med högstadieungdomar. (TT)

Världen

Trots att OS invigs först i morgon är spelen redan i gång – med en historisk premiär för mixeddubbel i curling. Sydkorea vann inför en jublande hemmapublik i Gangneung och Norge skrällde mot Kanada.

Värdnationen Sydkoreas Jang Hye-Ji inledde 18 dagar av tävlingar i vinter-OS med den första stenen mot Finland. Förutom att tjuvstarta hela OS var det dessutom historisk OS-premiär för grenen.

Sydkorea vann med 9–4.

Norge skrällde och vann premiären mot Kanada med 9–6, medan USA slog OAR (Olympiska aktiva från Ryssland) med 9–3.

Mixeddubbel är ny gren på OS-programmet men Sverige kvalade inte in med något lag. Sverige siktar i stället på att ha ett lag till vinterspelen i Peking 2022. (TT)

Mer än 100 soldater i styrkor som är lojala med president Bashar al-Assad har dödats i en sammandrabbning med den internationella USA-stödda SDF-alliansen, uppger en amerikansk högt uppsatt källa.

Under onsdagskvällen kom ett uttalande om att den internationella koalitionen som bekämpar IS genomfört en flygattack mot styrkorna efter en stor "oprovocerad" attack mot SDF-alliansen.

Koalitionens styrkor och dess allierade gick till attack för att slå tillbaka aggressionen, heter det i uttalandet. (TT)

Quincy Jones, den legendariske producenten bakom Michael Jackson, säger att "Kungen av pop" plagierade några av sina hits.

– Jag avskyr att säga det här öppet, men Michael stal en hel del. Han stal många av sina låtar, säger Jones i en intervju full av kontroversiella kommentarer, publicerad i Vulture.

Han tar "Billie Jean" som exempel, en av låtarna på Jones-producerade "Thriller"; världens mest sålda album. Han säger att den har likheter med Donna Summers "State of Independence", som också producerades av Jones och släpptes flera månader tidigare 1982.

Jones säger att Jackson var "girig" och borde ha tillskrivit delar av låten "Don't stop 'til you get enough" (från albumet "Off the Wall") till keyboardisten Greg Phillinganes.

– Noterna ljuger inte, säger 84-årige Jones. (TT)