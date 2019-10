Här är nattens händelser

Foto: Johan Nilsson/TT

En relativt lugn natt i Kronoberg och Kalmar.

Kronoberg/ Kalmar län

Tidigt under morgonen fick polisen in ett larm om ett inbrott på en skola i Lammhult. En okänd man hade där krossat en ruta och tagit sig in i byggnaden.

Mannen ska ha fått med sig en mängd gods. Det är oklart vad han fick med sig.

Polisen har ingen misstänkt eller gripen efter inbrottet på skolan.

Sverige

Tre personer har gripits misstänkta för inblandning i ett väpnat rån mot en snabbmatsrestaurang i Luleå, enligt polisen.

De gripna är alla i 20-årsåldern, och en av dem misstänks ha tvingat till sig pengar av personal under hot.

Larmet kom till polisen strax innan midnatt, och två timmar senare kunde de tre misstänkta gripas.

Enligt polisens webbsida var den person som tvingade till sig pengar "beväpnad med något". Ingen ska ha skadats. (TT)

En man i 60-årsåldern har begärts häktad misstänkt för flera fall av våldtäkt mot barn. Brotten ska ha begåtts under 2006 och 2007.

Mannen anhölls på måndagen.

– Det här är ett ärende vi arbetat med en tid och nu har mannen anhållits och begärs häktad, säger kammaråklagare Eva Lotta Swahn till tidningen Norra Halland.

Häktningsförhandlingen kommer att hållas i Varbergs tingsrätt. (TT)

Världen

Turkisk militär kommer "inom kort" att korsa gränsen till Syrien, uppger president Recep Tayyip Erdogans kansli.

Fahrettin Altun, kommunikationschef vid presidentkansliet, skriver på Twitter att kurdiska soldater kan välja på att hoppa av eller vänta på att Ankara ska "stoppa dem" från att störa Turkiets kamp mot IS.

På tisdagen slog turkiskt artilleri till mot mål vid gränsen för att förhindra kurdiska styrkor från att förstärka sitt försvar. (TT)

Två polska soldater dog, och fyra skadades, när de skulle desarmera en bomb från andra världskriget, meddelar försvarsminister Mariusz Blaszczak.

Bomben hittades förra veckan av privatpersoner i en skog utanför staden Kuznia Raciborska i de södra delarna av landet.

Odetonerade bomber upptäcks med jämna mellanrum i Polen och flera andra europeiska länder som var involverade i andra världskriget. För bara en månad sedan fick 15 000 personer i Hannover i Tyskland evakueras medan en bomb från andra världskriget desarmerades i staden. (TT)