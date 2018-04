Här är nattens händelser – lokalt och i omvärlden

Foto: Johan Nilsson/TT

En natt utan några större polisiära händelser i Kalmar med omnejd.

I Västervik kolliderade en personbil med en mur men föraren smet från platsen.

Kalmar län

Sent på onsdagskvällen fick polisen in samtal om en bil som kolliderat med en mur, i anslutning till ett bostadhus i Västervik . Man ska även ha fått in uppgifter om att bilen krockat med ett staket och en parkerad släpvagn.

Vittnen följde efter bilen och polisen kallades till en adress där föraren stannade. Två personer ska ha lämnat fordonet men polisen hittade männen efter en stund.

Det är i nuläget oklart vilka brottsmisstankar som är aktuella i ärendet, uppger polisen via sin hemsida. Bilen har dock tagits i beslag.

Sverige

Den norrman som i veckan omkom i en lavinolycka norr om Kebnekaisemassivet hade flugits upp på en fjälltopp med helikopter för att åka skidor ner, rapporterar lokala medier.

Enligt Stefan Nilsson, fjällräddare i Kiruna fjällräddningsgrupp, utlöstes lavinen av skidåkarna när de åkte i brant terräng med flera lager snö.

– Vi kan garanterat vänta oss fler laviner på olycksplatsen och omkring den. Det bör man ta på allvar och vara försiktig. Det kan vara svårt att söka skydd där, säger han till Norrbottens-Kuriren.

Naturvårdsverkets lavinprognos för Kebnekaisefjällen ligger på en trea på en femgradig skala, vilket innebär "betydande lavinfara". (TT)

En skola i Västerås har anmält till Arbetsmiljöverket att en elev slagit till en lärare, skriver VLT.

Eleven vägrade på uppmaning att lämna ett arbetsrum, och tog upp sin telefon för att ringa ett samtal. När läraren ville ha telefonen slog eleven läraren i ansiktet med öppen hand två gånger.

– Vi har gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket för det är ändå en hot- och våldsincident som har hänt i skolan, säger skolans rektor till tidningen.

Läraren mår efter omständigheterna bra. (TT)

Världen

USA har gjort ett av de största drogtillslagen i bostadsområden i landets historia, i ett försök att bekämpa marijuanaodling som styrs från Kina, meddelar regeringen.

Tillslagen är en del av en utredning som inleddes 2014, då polisen började lägga märke till husbetalningar som kom främst från provinsen Fujian i Kina. Husen visade sig använda mängder av el på grund av belysning, fläktar och annan utrustning.

– De här marijuanaodlingarna är olagliga enligt federala och delstatliga lagar, och används för att distribuera marijuana över hela USA, säger åklagaren McGregor W Scott efter insatsen. (TT)

Den tidigare soldaten Julius Maada Bio tog hem segern med 51,8 procent av rösterna i presidentvalet i Sierra Leone som genomfördes den 31 mars. Regeringspartiet APC:s kandidat Samura Kamara fick 48,2 procent av rösterna.

De officiella resultaten från valet har tagit tid på grund av oenighet kring räkningen av röster från 11 000 vallokaler.

Valkampanjen har kantats av verbala påhopp och sporadiskt våld, och Maada Bio har anklagat APC för att använda polisen som skrämseltaktik. (TT)