Här är nattens händelser - lokalt och i omvärlden

Foto: Johan Nilsson/TT

Brand i sommarstuga och flera strömavbrott under natten.

Västervik

Brand i sommarstuga. En sommarstuga har brunnit ner till grunden i Ankarsrum utanför Västervik. Larmet kom in till SOS vid 03:20 och när räddningstjänsten kom till platsen hade stugan redan brunnit ner. Räddningstjänsten stannade kvar och eftersläckte under morgonen. Ingen person ska ha kommit till skada.

Kalmar

Flera strömavbrott under natten. Det har varit flera strömavbrott i regionen under natten, både i Kalmar, Västervik och på Öland. Uppemot 1000 abonnenter har haft avbrott under natten.

Stockholm

Sköts ihjäl i Stockholm. Den man i 25-årsåldern som hittades skadad utomhus i Farsta i södra Stockholm efter en skottlossning under fredagskvällen avled strax efter att han inkom till sjukhus under natten till lördagen.

– Vi har hämtat en person till förhör och kontrollerat ett antal personer, säger Åsa Wallentin, presstalesperson vid Stockholmspolisen, till TT.

Polisen fick larm från flera personer som hört höga smällar i området Larsboda intill Farsta söder om Stockholm strax före 22-tiden på fredagskvällen.

När polisen kom till platsen hittades mannen svårt skadad och en stor polisinsats drogs i gång som beräknas pågå under natten.

– Vi arbetar fortfarande med insatsen, brottsplatsen är avspärrad och en teknisk undersökning pågår och dörrknackning pågår i området för att höra personer som kan ha hört eller sett något, säger Åsa Wallentin.

En mörk bil ska ha lämnat platsen. Det finns också uppgifter om en bilbrand i närheten.

– Vi utesluter inte att det kan hänga ihop med tanke på tid och plats, säger Åsa Wallentin. (TT)

Gävle

Tårgasattack mot polisstation. Polisstationen i Gävle utsattes för ett attentat under natten till lördagen.

Vid 01-tiden kastade en okänd gärningsman in en tårgasgranat in i garaget till arrestintaget.

– En polisbil var på väg in i arrestintaget och garagedörren öppen när en gärningsman kastade in en tårgasgranat in i garaget efter bilen, säger Pär Olsson, RLC-befäl vid polisregion Mitt.

Ingen polispersonal skadades men röken spreds in i intagsgaraget och till viss del in i arrestintaget så räddningstjänsten kom till platsen för att vädra ut röken.

– Vi har upprättat en anmälan om sabotage. I övrigt kan vi inte kommentera utredningsläget men vi jobbar intensivt med utredningen nu, säger Pär Olsson. (TT)