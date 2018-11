Här är nattens händelser - lokalt och i omvärlden

Foto: Johan Nilsson/TT

Polisen har haft fullt upp under natten på grund av mycket fylla. En ladugård har brunnit ner till grunden.

Polisen misstänker mordbrand efter att en ladugård brunnit några kilometer norr om Bergkvara under natten.

Det fanns en stor spridningsrisk till bland annat en maskinhall och räddningstjänsten var på plats med ett tiotal enheter för att förhindra detta.

Ladan gick dock inte att rädda utan den fick brinna ner under kontrollerade former under natten. Ingen person ska ha kommit till skada.

Det har varit en hel del fylla i både Kalmar och Kronobergs län under natten mot söndagen.

– Och allt som hör där till. Lite bråk och våld mot tjänstemän och sådana grejer, men inga större händelser, säger Lotta Ek, inre befäl vid polisen.

I Växjö blev det i natt ovanligt mörkt för årstiden. Det blev nämligen ett stort strömavbrott vid midnatt som drabbade över 12 000 kunder i norra och centrala delarna av staden. Även gatubelysning med mera var släckt.

Orsaken visade sig senare vara ett fel på ett ställverk. Efter ungefär en timme hade alla fått tillbaka sin elförsörjning igen.

Ica supermarket Dalbo i Växjö har haft inbrott under natten mot söndagen.

Larmet gick i butiken och väktare samt polis kom till platsen.

– Det är lite oklart i nuläget vad som har blivit tillgripet, säger Lotta Ek, inre befäl vid polisen.

Polisen har inte heller någon gripen i ärendet.

SVERIGE

Andreas Johnsson mer än fördubblade sin målskörd för säsongen när han satte hälften av Torontos mål mot Philadelphia. NHL-mötet slutade 6–0 till kanadensarna.

Svensken inledde målregnet genom att ösa in 1–0 redan i femte minuten. Och en och en halv minut senare bröt han Philadelphia, gled fram och tryckte in 2–0 helt på egen hand.

Patrick Marleau fyllde på med 3–0, och sedan gjorde Johnsson en ny brytning och kunde oassisterad fullborda ett hattrick med mindre än 13 minuter spelade.

Slutresultatet fastställdes sedan via mål av Josh Leivo och John Tavares i andra perioden.

Totalt är Gävlesonen nu uppe i fem mål under NHL-säsongen. (TT)

VÄRLDEN

Tiotusentals människor har i storstäder runtom i Europa slutit upp i protester mot våld mot kvinnor.

Enligt organisatören Caroline de Haas deltog över 30 000 i en "feministisk tsunami" i Paris. Förra året kom bara 2 000 vid samma evenemang, i samband med FN-dagen mot våld mot kvinnor. Liknande aktioner ägde rum i bland annat Rom och Aten.

"Alla måste delta i denna kamp, det angår alla", hälsar Frankrikes president Emmanuel Macron i en stödjande tweet. (TT)

Uppemot 200 havssköldpaddor har hittats ihjälfrusna i nordöstra USA. Tragedin förklaras ironiskt nog med global uppvärmning.

Organisationen Mass Audubon hittade under veckan över 225 nedkylda djur i Mainegolfen, norr om Cape Cod, men bara några tiotal var vid liv. Chefen Bob Prescott säger till CNN att sköldpaddorna lurats in i golfen av höjda temperaturer i Atlanten.

– Mainegolfen var fram till 2010 för kall för havssköldpaddor att simma in i.

(TT)

En tidigare okänd gravkammare med sarkofager och ett tusental gravfiguriner av trä har presenterats av egyptiska och franska arkeologer i Luxor i södra Egypten.

Gravkammaren ligger vid al-Assasif, där adelsmän och höga tjänstemän som stod faraonerna nära begravdes.

Utrymmet dateras till Mellersta riket, mellan den 11:e och 12:e dynastin, vilket innebär ungefär åren 2 100 till 1 700 f Kr, enligt Egyptens minister för fornminnen. Den ska ha tillhört mumifieringsexperten Thaw-Irkhet-If från tempelstaden Karnak som en gång var en del av den antika huvudstaden Thebe.

Franska arkeologer har också upptäckt två sarkofager som dateras till den 18:e dynastin. En av dem tros innehålla en välbevarad mumie av en kvinna vid namn Thuya. Mumiens identitet är dock ännu inte helt fastställd. (TT)