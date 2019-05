Här är nattens händelser – lokalt och i omvärlden

Foto: Johan Nilsson/TT

Bränder i Emmaboda och Högsby kommuner. Skadegörelse på bil i Alvesta.

Och Sverige till final i Eurovision.

Kalmar län

Räddningstjänsten larmades sent på torsdagskvällen om en misstänkt brand i ett spånupplag vid sågverket i Långasjö.

Larmet kom vid 23-tiden från Södra Timbers sågverk i Långasjö.

– Det är konstaterad brand i några bandsågar. De håller på där för fullt med rökdykning och annat, säger Carl Ekstrand, larmoperatör vid Trygg- och larmcentralen i Kalmar (TLC), strax före midnatt.

Räddningstjänst är på plats med flera styrkor. Även polis och ambulanspersonal åkte dit.

Ingen person ska ha skadats fysiskt, enligt TLC.

– De håller fortsatt på att släcka där, säger Anders Olsson, jourförundersökningsledare vid polisen i Kalmar, klockan 01.40.

Räddningstjänsten fick branden under kontroll och vid klockan 02.45 meddelar TLC att större delen av personalstyrkan lämnat brandplatsen.

Polisen har ingen misstanke om brott. Branden ska ha berott på ett tekniskt fel.

Sent på torsdagskvällen började det brinna vid Brusemåla söder om Ruda i Högsby kommun. Larmet om branden kom klockan 23.30.

– Det är ett ris- och vedupplag som brinner. Det är är ingen spridningsrisk, men vi har fortfarande inte släckt av utan det brinner fortfarande och vi kommer att vara kvar på platsen ett tag till, säger Sabine Hedlund, inre befäl vid räddningstjänsten i Högsby, Mönsterås och Oskarshamns kommuner, strax efter klockan 00.30.

Räddningstjänstpersonal från Högsby, Ålem och Fliseryd arbetar med branden. Det är inledningsvis oklart hur den har startat.

Ingen person har skadats.

– Vi har haft lite bränder där ett tag så polis är på plats. Räddningstjänst håller på att släcka. Det lutar åt att vi kommer att titta närmare på den branden, säger Anders Olsson, jourförundersökningsledare vid polisen i Kalmar, klockan 01.40.

Tidigt på fredagsmorgonen pågår eftersläckning. Polisen rubricerar händelsen som mordbrand.

– Vi spärrar av och gör en teknisk undersökning på platsen. Vi antar att det är anlagt, det finns ingen naturlig orsak till att det börjat brinna på det sättet som det börjat brinna. Att det varit ett flertal bränder i området är ytterligare ett skäl till att vi inleder en förundersökning, säger Olsson.

En yta på 2 x 300 meter ska brunnit, berättar han.

– Hade inte räddningstjänsten varit på plats hade det kunnat sprida sig ytterligare.

Kronoberg

Under natten till fredagen ska en bil i Alvesta ha utsatts för skadegörelse.

Händelsen ska ha skett nära järnvägsstationen vid 01.30-tiden. Polisen uppger att fönster slagits sönder på bilen.

Tidigt på fredagsmorgonen finns ingen misstänkt person.

Sverige

Melodifestivalen – check, semifinalen – check. Nu är det bara finalen av Eurovision Song Contest kvar för John Lundvik och The Mamas.

– Det blev sant, det är helt underbart, säger John Lundvik.

Under torsdagen lyckades John Lundvik och The Mamas övertyga publiken ute i Europa om att de förtjänar en finalplats i Eurovision Song Contest. Lundvik har länge varit säker på att han skulle klara sig vidare i semin, men under väntan på resultatet i green room såddes ett frö av oro hos den svenska representanten.

– Plötsligt började jag känna att "blir det här verkligen av?". Jag tror att det kan vara ganska nyttigt att man inte är för säker. Men låten är bra, numret är bra, vi förtjänar att vara i final, säger han.

Nu är det klart att John Lundvik kommer att tävla i den första halvan av finalen – som nummer nio av 26 finalbidrag. Den andra halvan anses vara mer fördelaktig, då det är lättare att komma ihåg bidragen som uppträder sist. (TT)

Världen

Ett amerikanskt stridsplan av typen F-16 har störtat i en byggnad i anslutning till militärbasen March öster om Los Angeles i Kalifornien, meddelar en talesman för basen.

– Piloten sköt ut sig och klarade sig, och vi har inte några andra skadade heller, säger talesmannen Perry Covington.

Av tv-bilder att döma rör det sig om något slags lagerbyggnad, som fått ett gapande hål i taket där planet slog ned.

Kraschen inträffade i samband med en övningsflygning. Men planet tros ha varit skarpt beväpnat, och ett stort område har spärrats av runt olycksplatsen. Motorvägen Interstate 215, som löper i nordsydlig riktning öster om Los Angeles, stängdes av i båda körriktningarna.

F-16 är ett stridsplan av den typ som i Sverige förkortas Jas, alltså för såväl jakt som attack och spaning. Det lanserades på 1970-talet, är vanligt i västvärlden, och inköpt av bland andra danska och norska försvaret. (TT)

Kriminalreportern Francisco Romero har hittats mördad i sin hemstad Playa del Carmen vid Mexikos karibiska kust.

Romero drev nyhetssidan "Ocurrió Aqui" (Det hände här) på Facebook, som rapporterade om lokal brottslighet och politik, och arbetade för tidningen Quintana Roo Hoy.

Sedan 2018 var han en del av mexikanska regeringens skyddsprogram för journalister och människorättsaktivister, och så sent som i april skickade han in en anmälan om hot.

Mexiko klassas som ett av världens farligaste länder för journalister. Minst 100 journalister har mördats sedan år 2000 och Romero blev det femte offret hittills i år. (TT)

Norge bekräftar en medlarroll i krisen i Venezuela. UD i Oslo säger dock ingenting om var arbetet äger rum. Båda sidor i Venezuela rapporteras ha sagt att samtalen förs i Norge.

"Norge informerar om att det som del av en utforskningsfas har haft kontakt med representanter för centrala politiska aktörer i Venezuela", heter det i en kommuniké.

FN:s talesman Stéphane Dujarric säger enligt medier i New York att "vi är väldigt medvetna om vad som pågår". (TT)