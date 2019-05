Här är nattens händelser – lokalt och i omvärlden

Foto: Johan Nilsson/TT

En natt utan några större polisiära händelser i Kronoberg eller Kalmar län.

Sverige

Tre personer fick föras till sjukhus efter en lägenhetsbrand i Malmö under natten, skriver Sydsvenskan. Rökdykare kunde gå in i den eldhärjade lägenheten via balkongen, och släcka elden, som inte spreds till omkringliggande lägenheter.

– Enligt informationen jag har från räddningstjänsten så var de klara strax efter 04. Det finns ingen misstanke om brott i nuläget, säger Mikael Lindh, vakthavande polisbefäl.

Skadeläget för de drabbade är oklart. (TT)

Sökinsatsen efter den man i 70-årsåldern som är försvunnen i Indal utanför Sundsvall pågår fortfarande, men under natten med något minskat manskap.

– Vi har fortsatt personal på plats men har gått ner i intensitet, säger Fredrik Nilsson, vakthavande befäl i polisregion Nord, klockan 00.45.

Mannen har varit försvunnen sedan måndagseftermiddagen, enligt polisen sågs han senast sågs vid sin sommarstuga.

Missing People deltar i sökinsatsen och under tisdagen sattes polisens egna resurser med hundpatruller och polishelikoptrar in. Polisen har även begärt hjälp från Försvarsmakten. (TT)

Världen

USA ser nya tecken på att den syriska regeringen använder sig av kemvapen.

Det rör sig bland annat om en påstådd klorgasattack i söndags i nordvästra Syrien, enligt USA:s utrikesdepartement.

"Vi samlar fortfarande information om den här händelsen, men vi upprepar vår varning om att i fall Assadregimen använder kemvapen, så kommer USA och våra allierade att svara snabbt och lämpligt", uppger utrikesdepartementet i ett uttalande. (TT)

Polisen satte in tårgas för att skingra demonstranter som samlats i centrala Jakarta för att protestera mot valresultatet i Indonesien.

Landets valmyndighet bekräftade i tisdags att Prabowo Subianto besegrats av den sittande presidenten Joko Widodo. Subianto kommer att utmana resultatet i domstol, och hävdar att det finns bevis på valfusk.

Tusentals demonstranter samlades utanför den myndighet som övervakar landets val, i stöd för Subianto. Demonstrationen fortlöpte fredligt, men när den avslutats vägrade en del att lämna platsen. Marknadsstånd sattes i brand och fyrverkeripjäser kastades mot polisen, som satte in tårgas. (TT)