Här är nattens händelser – lokalt och i omvärlden

Foto: Johan Nilsson/TT

Inbrott i badhus i Växjö. Skottlossning i Nacka.

Kronoberg

Vid 04-tiden på natten till måndagen ska Medley Växjö simhall ha utsatts för inbrott.

Polis fann på plats en man i 30-årsåldern som ska ha tagit sig in och kommit över en schampoflaska.

Han nu är misstänkt för stöld genom inbrott och ringa narkotikabrott (eget bruk). Mannen togs med för kroppsbesiktning och släpptes efter förhör, uppger Växjöpolisen.

Sverige

Ingen misstänkt är gripen efter söndagskvällens skottlossningar i Nacka. Under kvällen togs tre personer in för förhör, de släpptes under tidiga natten.

Polisen fortsätter under natten sitt arbete i Nacka, där två personer skadades i skottlossningar. Klockan 01.30 hade ingen person gripits.

– Ingen har frihetsberövats i nuläget, säger polisens presstalesperson Carina Skagerlind till TT.

Avspärrningarna kommer att vara kvar under natten. Polisen har dock avbrutit dörrknackningen i området.

– Den kommer vi återuppta under morgonen. Det är svårt att genomföra dörrknackningar under natten, säger Carina Skagerlind.

Skottlossningen inträffade strax före klockan 21 på söndagen. På platsen hittade polisen två personer skadade, en i en bostad och en i en bil, enligt Carina Skagerlind. De två skadade har förts till sjukhus, men det är oklart hur allvarliga deras skador är. Polisen uppger inte om de var vid medvetande eller ej. (TT)

Världen

Den kraftiga tropiska cyklonen Faxai har slagit till mot huvudstadsregionen i Japan, med vindar på uppemot 60 meter per sekund.

På bilder från området ses fallna träd, översvämmade gator och mängder med strandade pendlare som inte lyckas ta sig till sina arbeten.

En kvinna har omkommit. Hon hittades livlös på en gata i Tokyo. En övervakningskamera visade att hon hade slungats in i en vägg av de kraftiga vindarna.

Omkring 5 000 personer i Chiba- och Kanagawaprefekturerna har beordrats att evakuera, medan ytterligare 390 000 personer omfattas av varningar. Fler än 900 000 hushåll var vid ett tillfälle strömlösa, inklusive hela staden Kamogawa. (TT)

Fyra besättningsmän saknas sedan fraktfartyget Golden Ray kapsejsat och börjat brinna utanför amerikanska Georgias kust.

Kustbevakningen fick larmet vid klockan 02 på morgonen lokal tid, och satte in ett flertal båtar och helikoptrar. 20 personer i besättningen kunde räddas.

Enligt NBC News är fartyget 200 meter långt och 32 meter brett. Fartyget uppges ha fattat eld och på bilder syntes rök stiga från det. (TT)

Antalet döda i de två attackerna i norra Burkina Faso på söndagen har stigit till 29, enligt landets regering.

I den första attacken dödades minst 15 passagerare när en hemmagjord bomb utlöstes i närheten av fordonet de färdades i.

I den andra attacken dödades minst 14 personer i en fordonskonvoj som fraktade mat och förnödenheter till internflyktingar.

– Militära förstärkningar har satts in och en omfattande sökinsats pågår, säger regeringstalespersonen Remis Fulgance Dandjinou.

Burkina Faso utsätts återkommande av liknande attacker. Väpnade islamistgrupper som härjar i Sahelregionen i stort har spillt över Burkina Fasos gränser. Hundratals civila har dödats och tiotusentals har tvingats på flykt hittills i år. (TT)