Harpesten ökar kraftigt i landet

Fakta

Harpest, eller tularemi, är en infektionssjukdom som orsakas av bakterien Francisella tularensis. Den drabbar framför allt vilda gnagare och hardjur, men kan även förekomma hos rovdjur och fåglar.

Människor smittas i de flesta fall genom myggbett. Smitta kan även ske via fästningar, bromsar och direktkontakt med levande och döda infekterade djur samt via inandning av infekterat damm eller via förorenat vatten.

Typiska symptom är ett svårläkt sår vid bettstället, svullna lymfkörtlar och hög feber.

Behandling sker med antibiotika i 10–14 dagar.

Bästa sättet att undvika att bli smittad är att skydda sig mot myggbett med exempelvis kläder och myggmedel. Tar man hand om döda djur bör man ha skyddsklädsel och handskar och tvätta händerna efteråt.

Harpest är en anmälningspliktig sjukdom enligt svensk smittskyddslagstiftning.

Sjukdomen smittar inte från människa till människa.

Källor: Folkhälsomyndigheten, Statens veterinärmedicinska anstalt och Nationalencyklopedin