Herr och fru Müller kan bli OS-aktuella

Fotbollsstjärnan och dressyrryttarinnan är äkta makar – och båda kan bli aktuella som tyska olympier.

Thomas och Lisa Müller utesluter inte en sommar i Japan.

30-åringen hann bli världsmästare och spela 100 landskamper innan förbundskaptenen Joachim Löw deklarerade att anfallaren inte längre var landslagsaktuell. Ett öde han delade med Borussia Dortmunds försvarare Mats Hummels.

Men en landslagscomeback kan det trots allt bli – i det U23-landslag som spelar för Tyskland i OS i sommar.

I herrarnas OS-fotboll tillåts tre överåriga spelare i varje lag och både Müller och Hummels finns med bland de 50 spelare förbundskaptenen Stefan Kuntz skrivit in på sin preliminära lista.

Förmodligen har Bayern München-stjärnan större chans än frun Lisa att bli olympier redan om ett halvår. Lisa Müller är en lovande dressyrryttarinna på uppåtgående. På den senaste världsrankningen ligger hon och hästen Stand By Me på 42:a plats. Problemet? Tyskland är världens ledande dressyrnation och Müller har just nu åtta tyska ryttare framför sig på rankningen. Dessutom hårdnar konkurrensen ytterligare av att OS-dressyren bantats från fyra deltagande ekipage till tre.

– Det är en kul idé med OS, men det är inte topprioriterat för mig och min fru 2020. Jag har stora ambitioner med Bayern München de kommande fem månaderna. Min fru satsar på andra tävlingar och OS ligger långt borta, säger Thomas Müller till tyska tv-kanalen Sport1.

– Du ska aldrig säga aldrig, men OS finns inte konkret i mina planer. Vi får vänta och se vad som sker.

OS-turneringen spelas den 23 juli–8 augusti.

Enligt den tyska nyhetsbyrån DPA kommer Bayern München inte att stoppa Müller om han vill spela OS och blir uttagen.