Hivju gör överlevnadsserie med vikingar

Foto: Vidar Ruud

Han slogs mot de vita vålnaderna som Tormund Giantsbane i Game of Thrones. Nu ska Kristofer Hivju ta sig an ett nytt äventyr – tillsammans med två brittiska produktionsbolag utvecklar han och hans hustru Gry Molvær Hivju en serie om vikingar, via produktionsbolaget Tindefilm.

Kristofer Hivju ska både producera och leda tv-programmet, som är en uthållighetstävling, skriver . Under fem veckor ska manliga och kvinnliga deltagare leva och äta som vikingar, bland annat jaga sin mat, gå över snöiga berg och bygga egna skydd.

"Vi brinner för att dela våra förfäders storslagna förflutna med världen", säger Gry Molvær Hivju, som också ska vara producent.

Nu söker de tre produktionsbolagen efter någon som vill sända programserien.