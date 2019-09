Hjärtattacken en vändpunkt för Banderas

Fakta

Född: 1960

Familj: Flickvännen Nicole Kimpel. Var gift med skådespelaren Melanie Griffith 1996–2014. De har dottern Stella tillsammans.

Karriär i urval: "Kvinnor på gränsen till nervsammanbrott" (1988), "The mambo kings" (1992), "Philadelphia" (1993), "En vampyrs bekännelser" (1993), "Zorro – den maskerade hämnaren" (1998), "Shrek 2" (2004), "The expendables 3" (2014), "The laundromat" (2019).

Om att spela gay: "Jag har aldrig haft problem med det, tvärtom. I 'Begärets lag' från 1985 blev det debatt i katolska Spanien om att jag kysste en annan man. Men att jag dödade en man, det spelade ingen roll. Jag minns hur alla pratade om den där kyssen och hur Almodóvar öppnade folks medvetande."

Aktuell: Med "Smärta och ära", premiär 27 september 2019.