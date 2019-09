Hollywoodkvinnor allt synligare i film och tv

Foto: Greg Allen/AP/TT

Rekordmånga kvinnor i huvudroller och allt fler som tar plats bakom kameran som regissörer och manusförfattare – det senaste året har varit bra för kvinnorna i Hollywood, enligt två nya studier.

I 39 av de 100 bästa filmerna under 2018 hade en kvinna huvudrollen eller den näst största rollen, enligt en studie från Annenberg School for Communications and Journalism vid University of Southern California. Det är en uppgång från 2017 då motsvarande siffra var 33, och 2007 var siffran endast 20.

Även svarta och asiatiska rollfigurer, såväl manliga som kvinnliga, tog större plats i 2018 års filmer och kvinnor förekom i större utsträckning i äventyrs- och actionfilmer än tidigare.

"Tagit steg"

"Under 2018 såg vi att företag tog initiativ för att garantera att vissa grupper inkluderades i några av deras mest framstående filmer", säger Stacy L Smith, en av författarna bakom studien.

På tv utgjorde kvinnliga rollfigurer 45 procent av talrollerna inom komedier, drama- och realityprogram under den senaste tv-säsongen, jämfört med 40 procent under säsongen 2017–2018, enligt Center for the Study of Women in Television and Film vid San Diego University.

Mer att göra

Av alla regissörer, manusförfattare, producenter, exekutiva producenter, redaktörer och fotografchefer inom tv utgjorde kvinnorna 31 procent.

Men enligt båda studierna finns det trots framstegen mycket kvar att göra.

Männen var fortsatt överlägsna i antal när det gäller rollen som regissör under tv-säsongen 2018–2019. 26 procent av alla regissörer var kvinnor, en historiskt hög andel, enligt San Diego-studien.