"Idol"-Madelief: Får glömma det som hände

Fakta

Freddie Liljegren: "Mamma knows best" – Jessie J

Tusse Chiza: "What makes you beautiful" – One Direction

Christoffer Hamberg: "Faith" – George Michael

Astrid Risberg: "Hide and seek" – Imogen Heap

Gottfrid Krantz: "Angels" – Robbie Williams

Madelief Termaten: "Pack up" – Eliza Doolitle

Kim Lilja: "Roxanne" – The Police

Dao Di Ponziano: "Fix you" – Coldplay

För att rösta: sms:a idolens förnamn i versaler till 72400