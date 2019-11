Imenella: "Har jobbat extremt hårt"

Foto: Christine Olsson/TT

Årets nomineringar i P3 Guld-galan är klara. Hiphop-artisten Imenella kommer att slåss med bland andra Robyn och Molly Sandén om Guldmicken.

Hiphop-artisten och proffsdansaren Imenella slog igenom med låten "Shagga" 2018 och har under året släppt flera singlar. Nu är hon nominerad i kategorin Guldmicken på årets P3 Guld-gala, som äger rum i januari nästa år.

– Jag kommer att le hela kvällen, jag har jobbat extremt hårt för att folk ska gilla mig live. Och jag vet vilka legender som har vunnit den här kategorin tidigare, säger hon, och räknar upp Håkan Hellström, Veronica Maggio och Hov1.

TT: Hur är det att gå på en Imenella-konsert?

– Vår show kostar inte att göra, vi har inte en tjusig led-skärm eller eld, som många andra artister använder för att det ska bli en wow-effekt. Det är verkligen bara jag, mina systrar och den systerligheten som vi har på scenen. Det är det folk gillar och det känns jättenajs att bli bekräftad.

"Kommer bli chockade"

Winona Oak, eller Johanna Ekmark som hon egentligen heter, är nominerad i kategorin framtidens artist. Där tävlar hon mot Dree Low, Einár, Isle of You och Victor Leksell. Mot slutet av 2018 medverkade Winona Oak på Chainsmokers låt "Hope" som nu har nära 150 miljoner strömningar på Spotify. Under året har hon släppt flera egna singlar, bland andra "He don't love me" och "Break my broken heart".

– Det är en jättestor ära. Det har hänt otroligt mycket det här året, säger Winona Oak.

Hon växte upp i Dalarna, men är sedan två år tillbaka bosatt i Los Angeles. I januari nästa år kommer hennes debut-ep "Closure".

Dessutom planerar hon ytterligare ett släpp senare under året – där hon har samarbetat med bland andra Jocke Berg.

– Det är musik som jag har skrivit senaste tiden, den är lite mer provocerande. Jag tror att folk kommer att bli väldigt chockade, säger hon, men vill inte avslöja mer än så.

Ted Gärdestad och Post Malone

Rapparen Henok Achido har gjort musik i mer än 20 år. Nu är nominerad i kategorin årets hiphop/r’n’b för det kritikerhyllade albumet "Bror utan sol (bland rök och stearin)".

– Det är konstigt, jag har aldrig blivit nominerad till någonting. Jag brukar vara anti sådana här saker i vanliga fall, men jag har ändå gjort ett bra jobb nu, jag ska försöka njuta av det här, säger han.

TT: Hur har året varit?

– Det har varit som vanligt. Jag håller mig för mig själv och fortsätter jobba. Jag har svårt för att njuta av saker, jag uppskattar arbetet, säger Henok Achido.

"Tror det är bara jag"

I kategorin årets grupp kommer Estraden att tävla mot Galantis, Gammal, Hov1 och Aden x Asme. Bandet beskriver sitt sound som en blandning mellan Ted Gärdestad och Post Malone.

– Det är så himla kul! Och bra, för jag tror inte att folk förstår att vi är en grupp, de tror att det bara är jag, säger sångaren Lou Elliotte.

Hon berättar att de andra medlemmarna, Carl Silvergran, Felix Flygare Floderer och Sandro Cavazza, gärna håller sig i bakgrunden. Gruppen har under året samarbetat med andra P3 Guld-nominerade artister som Molly Sandén och Victor Leksell. Mest kända är de för Norlie och KKV-samarbetet "Mer för varandra" från 2018.

De som har flest nomineringar inför P3 Guld är Molly Sandén, Avicii och Verionica Maggio, som är nominerade i tre kategorier vardera.