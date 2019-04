Indisk motvind för Spotify inför rapport

Fakta

Från börsnoteringen i början av april 2018 har Spotify-aktien, tillsammans med flera konkurrenter, åkt berg- och dalbana på börsen. Toppen nåddes i augusti i fjol, på nästan 200 dollar per aktie. Bottennappet kom i slutet av december med noteringar under 107 dollar.

I år har det gått bättre, med ett lyft på 17 procent sedan årsskiftet. Uppgången har dock kommit av sig de gångna två månaderna och sedan årshögsta i slutet av februari har aktien tappat 12 procent.

Aktiekursen ligger just nu bara marginellt över det referenspris som användes av New York-börsen inför börsnoteringen på 132 dollar per aktie för drygt ett år sedan.

Källa: Reuters Eikon