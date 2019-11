Inga besked till Sverige om USA-biltullar

Foto: Jonas Ekströmer/TT

USA väntas skjuta upp beslutet om tullar på import av bilar och bildelar från EU, enligt EU-källor. Men det var inget som handelsminister Anna Hallberg (S) fick bekräftat under sina möten i Washington på tisdagen.

I maj gick Vita huset med på att skjuta upp hotet om extratullar i sex månader, för att ge tid för samtal med EU. På onsdag löper fristen ut.

Förmodligen skjuts beslutet upp i ytterligare sex månader.

– Vi har tydliga indikationer från regeringen att det inte kommer några tullar gentemot oss den här veckan, sade en EU-källa.

Biltullarna var det naturliga huvudnumret när Hallberg under tisdagen träffade USA:s handelsminister Wilbur Ross och handelsrepresentant Robert Lighthizer.

Tre alternativ

Under mötena fick den svenska ministern veta att USA bollar med olika alternativ, utan att ännu ha beslutat sig.

– Det ena är att skjuta upp beslutet. Det andra är att man inför begränsade tullar i något avseende. Det tredje är att man inför tullar fullt ut, när det gäller bilar och bilkomponenter.

TT: Vilket av de alternativen är mest tilltalande för Sverige?

– Om man måste välja ett av dem, är det alternativ två i så fall med begränsade tullar som drabbar bilindustrin så lite som möjligt. Det är vad vi hoppas på nu, säger hon.

Hotar jobb här

Lighthizer skulle senare under tisdagen eller på onsdagen samtala med president Donald Trump om biltullarna.

– Jag kände att jag fick en stor förståelse för hur hårt tullarna skulle drabba europeisk, men framför allt svensk, fordonsindustri. Det påverkar ju även amerikansk bilindustri negativt, säger Hallberg som bett om att få mötena till stånd.

– Jag framförde Sveriges syn på tullarna, som ju hotar upp emot 4 000 jobb,

Oförutsägbar Trump

Trump talade under tisdagen på The Economic Club of New York. Där tog han inte upp biltullarna alls.

Om USA bordlägger beslutet undviks en besvärlig dispyt med EU, en av landets största handelpartner, samtidigt som ett handelsavtal med Kina ska ros i land, säger en källa till nyhetssajten Politico.

Ett uppskjutande skulle också kunna bädda för att Trump blåser liv i tullfrågan i valrörelsen inför presidentvalet nästa höst, skriver Politico med brasklappen att det alltid råder osäkerhet kring Trumps slutliga avgöranden när det gäller handel och tullar.