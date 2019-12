Ingen julmässa i Notre-Dame

Foto: Michel Euler

För första gången sedan 1803 kommer det inte att hållas någon julmässa i den franska katedralen Notre-Dame.

I stället kommer den traditionella midnattsmässan att hållas i den närliggande kyrkan Saint-Germain l'Auxerrois, meddelar den eldhärjade katedralens presstjänst.

Det var den 15 april i år som Notre-Dame – som är uppsatt på FN-organet Unescos världsarvslista – eldhärjades svårt och bland annat förlorade sin gotiska spira.

I mer än 200 år har Notre-Dame hållits öppen över jul, trots svåra tider, exempelvis under Nazitysklands ockupation under andra världskriget. Senast Notre-Dame höll stängt över julhelgerna var under den anti-katolska perioden (i samband med den franska revolutionen) i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet.

Frankrikes president Emmanuel Macron har lovat att katedralen, som uppfördes mellan år 1163 och 1345, ska vara helt reparerad inom fem år.