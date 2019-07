Irandust bakom Häckens seger

Foto: Adfam Ihse/TT

Örebro stod emot Häckens offensiv på Hisingen i nästan en timme.

Men en individuell prestation signerad Daleho Irandust fick fart på hemmalagets målskytte.

Örebro brukar vara starka på Hisingen, med segrar i de tre senaste bortamötena med Häcken. Och trots att Häcken kom till fler avslut än gästerna i den första halvleken stod ÖSK emot bra – och vaskade dessutom fram halvlekens bästa målchans när Rodin Deprem sånär fick sin nick på mål efter en hörna.

I paus pratade Häckentränaren Andreas Alm om tempo och tid – och om att Örebro skulle få allt svårare att stå emot.

Precis så blev det.

Daleho Irandust fixade 1–0 i den 57:e minuten efter en soloprestation där han avslutade med att kallt rulla in bollen i mål, till synes hur enkelt som helt.

– Jag försöker utnyttja min fart, och sedan kör jag bara. Det är ett ganska snyggt mål, det kanske jag får göra oftare, säger Irandust i C More.

Det satte fart på målskyttet.

Fem minuter senare låg han bakom nästa fullträff. Irandust spelade in till Häckens skyttekung Alexander Jeremejeff som från nära håll, och via en touch på en Örebrofot, sköt in 2–0 och sitt sjunde mål i år.

I slutet av andra halvlek handlade allt om Häcken och Paulinho, som inledde på bänken och kom in med 20 minuter kvar av matchen, hann knappt sätta sin fot på mattan innan han rullade in 3–0 till hemmalaget. Framspelningen? Irandust, såklart.

– Det är det jag är till för också, passa bollen till de som ska göra mål och skapa chanser, säger Irandust.

Häcken klättrar därmed förbi rivalen IFK Göteborg i tabellen, upp till en fjärdeplats. Örebro, som åkte på tredje raka förlusten, är kvar på tolfte plats.