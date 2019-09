Isak från start när Sociedad vann

Foto: Claudio Bresciani/TT

Alexander Isak fick inleda sina tre första ligamatcher i nya klubben Real Sociedad på bänken. Men hemma mot serieledaren Atlético Madrid fick den svenska landslagsanfallaren chansen från start, och Isak gjorde inte bort sig i 2–0-segern.

19-åringen bjöd bland annat på en tjusig framspelning när han tunnlade en Atléticoback för att ge Mikel Oyarzabal ett fritt läge i straffområdet i den 25:e minuten. Något mål blev det inte den gången, men i stället fick Isak se två andra nyförvärv bli matchhjältar för hemmalaget inom loppet av ett par minuter i den andra halvleken.

Först tryckte norrmannen Martin Ødegaard, på lån från Real Madrid, in 1–0 via en motståndarförsvarare i den 58:e minuten. Bara tre minuter senare var det sedan ytterbacken Nacho Monreal, ny från Arsenal, som petade in en retur och fastställde slutresultatet till 2–0. Returen tillkom efter en nick av Alexander Isak som räddades av Jan Oblak men styrdes ut till Monreal.

Alexander Isak byttes ut i den 74:e minuten men kunde glädjas åt tre starka poäng mot ett Atlético Madrid som inför matchen hade tre raka segrar. För Sociedad var det samtidigt säsongens första seger hemma i San Sebastián.