Jimmy Nordin lever livet efter eget huvud

Fakta

Fyller: 40 år den 19 oktober 2019.

Gör: Musiker och webbdesigner bland annat. Tidigare en av Sveriges främsta kulstötare med 13 SM-guld.

Bor: Gävle.

Familj: Frun Lumia, sonen Teddy, 11 år.

Om att fylla 40: ”Jag tycker inte egentligen inte att ålder spelar någon roll. Det finns väl annat som är viktigt. Men man väl vara glad att man har överlevt till 40 i alla fall.”

Lyssnar på just nu:”Låten 'I’m eighteen' på Alice Coopers album 'Love it to death' från 1971."

Favorithemmasyssla: "Städa och plocka."