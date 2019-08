Joaquin Phoenix krävde skratt-audition

Fakta

Amerikansk skådespelare, född 1974. Yngre bror till barnstjärnan River Phoenix, som avled 1993, bara 23 år gammal.

Har skådespelat sedan barnsbarn och gjorde sin första större filmroll 1989 då han medverkade i filmen "Föräldraskap". Är annars mest känd för sina roller i filmer som "Gladiator", "Walk the line" och "Her".

Joaquin Phoenix har de senaste åren blivit en trägen filmfestivalgäst. Han vann skådespelarpriset på Cannesfestivalen för sin insats i "You were never really here" 2017 och har blivit Oscarsnominerad tre gånger.

Är bioaktuell med "Joker" som får svensk biopremiär den 4 oktober.