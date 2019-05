Jöback och Mohombi till Mammagalan

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Peter Jöback är en av de artister som uppträder på Mammagalan, som sänds på mors dag i Dplay och Kanal 5. Han ska framföra låten "How great it is" från sitt senaste album.

"Jag vill stödja Läkarmissionens arbete för att mammor runtom i världen ska få det bättre", säger Jöback i ett pressmeddelande.

Även Mohombi, som deltog i årets Melodifestival med låten "Hello", kommer att uppträda, med just den låten.

Tittarna får dessutom följa med Sofia Wistam, Margaux Dietz, Agneta Sjödin och Özz Nüjen på olika reportageresor, till bland annat ett flyktingläger i Uganda och ett räddningscenter i Kenya dit flickor flyr för att undkomma könsstympning.