"Joker" har spelat in över 5 miljarder

Filmen "Joker", men Joaquin Phoenix i huvudrollen som Batmans fiende, gör ett segertåg världen över när det gäller biljettintäkter. Filmen har hittills spelat in motsvarande ungefär 5,3 miljarder kronor internationellt, skriver Variety. I Sverige gick den in som etta på biotoppen förra veckan, och färska siffror från USA visar att den håller sig kvar i topp även där under sin andra helg på biograferna.

"Joker" beskrivs som en psykologisk thriller och utspelar sig 1981, i ett Gotham City där misslyckade ståupp-komikern Arthur Fleck blir allt mer psykotisk och inleder sin brottsliga bana. Filmen vann nyligen Guldlejonet på filmfestivalen i Cannes och Joaquin Phoenix har hyllats för sin insats. Filmen är den tionde mest inkomstbringande i år, bara tolv dagar efter premiären.

Samtidigt skapade "Joker" rubriker redan före premiären, då anhöriga till skjutningsoffren på en biograf i Colorado 2012 under en visning av "Dark knight rises" vädjade till filmbolaget Warner Bros att tona ned budskapet.