Jubel över Mia Skäringers finalshow

Foto: TT

Inför över 24 000 personer i publiken avslutade artisten Mia Skäringer sin turné med föreställningen och publiksuccén "Avig Maria – no more fucks to give" på Tele2 arena i Stockholm.

Totalt har över 300 000 biljetter sålts till Skäringers show, skriver Aftonbladet. Bakom sig har artisten flera utsålda föreställningar i både Globen i Stockholm och Scandinavium i Göteborg. Ingen annan enskild artist har sålt ut Scandinavium sex gånger, ett rekord hon även prisats för.

Men det är inte bara publiken som jublar, utan även recensenterna. Sedan premiären för ett år sedan har Skäringer nått en särställning som "humorsveriges absoluta superstjärna", skriver Expressen.

"Som helhet en fullkomligt lysande final", skriver Aftonbladet.

Lördagens föreställning hade undertiteln "The final fuck", men helt över är det dock inte – de två shower som Skäringer tidigare tvingades ställa in på grund av sjukdom ska genomföras nästa helg i Lidköping och Kristianstad.