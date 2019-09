Kända musikalartister turnerar med ny show

Foto: Nora Lorek/ TT

Kvartetten från "Jersey boys" ger sig i vår ut på turné med den nya showen "Oh, what a night".

2015 och 2016 gjorde fyra av Sveriges främsta musikalartister – David Lindgren, Peter Johansson, Robert Rydberg och Bruno Mitsogiannis – den hyllade musikalen "Jersey boys" som spelades i Stockholm och Göteborg.

Nu är de tillbaka med showen "Oh, what a night" – och den här gången turnerar de landet runt.

– Vi kände inte oss riktigt färdiga med "Jersey boys", dels för att vi hade så roligt ihop och dels för att det var en sådan publiksuccé. Så vi började direkt spåna på hur vi kunde ta det här vidare, säger David Lindgren.

"Åkte ut till en stuga"

I "Oh, what a night" har de fyra artisterna samlat de största hitlåtarna från musikalerna de har medverkat i genom åren: "Mamma mia", "Grease" och "We will rock you", för att nämna ett fåtal.

– Vi åkte ut till en stuga i skogen i tre dagar och skrev upp alla låtar som vi tycker är bra. Då hade vi en show som var fyra timmar lång, så efter det var det "kill your darlings". Men så tänkte vi till exempel att "de här fyra låtarna kan ju faktiskt bli ett medley" , säger David Lindgren.

"Blir en liten tävling"

Bland annat river de av hela "West Side story" i ett tre minuter långt medley. När David Lindgren får nämna sina egna favoritlåtar landar valet på Frankie Vallie and The Four Seasons "Oh, what a night", som showens titel är baserad på, och "The nicest kids in town" från "Hairspray".

Utöver att få turnera med tre goda vänner, ser Lindgren fram emot när turnén stannar till i hemstaden Skellefteå.

– För mig känns det extra roligt att få komma hem till min hemstad med en sådan här stor turné. Peter, Robert och Bruno är östgötar så för dem är Linköping hemma. Så det kommer att bli en liten tävling om vilken publik som blir störst, säger David Lindgren.

"Oh, what a night" har premiär i Karlstad den 31 januari 2020. Biljetterna släpps den 6 september klockan 10.00.