Kardashian: Kanyes album kommer på söndag

Foto: Evan Agostini/AP/TT

Kim Kardashian har lugnande besked till alla som undrar vad som blev av Kanye Wests utlovade nya album, skriver .

Makens skiva "Jesus is king" släpps på söndag, skriver hon på Instagram och förklarar att det återstår några småjusteringar i mixningen.

Hon skriver också att skivan ska spelas upp vid två lyssningsevenemang i Chicago och New York under helgen, och även att en biofilm i Imaxformat med namnet "Jesus is lord" kommer i oktober.

Kanye Wests nya album skulle egentligen ha släppts på fredagen, men dök till många fans besvikelse inte upp. Redan förra året lovade han en ny skiva, men projektet sköts då på framtiden flera gånger.