Kardashian prisas för juridiskt engagemang

Foto: Jordan Strauss/AP/TT

Kim Kardashian tilldelas ett prestigefullt juridiskt pris för sitt personliga engagemang när det gäller fängelsereformer.

Den amerikanska realitystjärnan var djupt engagerad i det uppmärksammade fallet Alice Marie Johnson i fjol, och det är för det hon och advokaten Shawn Holley nu ska ta emot priset Women Leadership in Law, skriver .

I fallet Alice Marie Johnson, en kvinna som dömts till livstids fängelse för ett icke våldsamt narkotikabrott, träffade Kardashan bland andra president Donald Trump. En vecka efter mötet hade Johnson benådats.

Kim Kardashian, som är en av världens mest kända personer tack vare sin medverkan i realityserien "Keeping up with the Kardahians", har passande nog dessutom precis börjat plugga juridik. Hon ska ha startat utbildningen i somras och går allt som det ska kommer hon att vara färdig under 2022.