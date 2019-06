Klart med nationellt avtal vid krislägen

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Ett nationellt avtal är klart som reglerar lön och arbetstid för anställda inom kommuner och regioner i en krissituation.

Avtalet kan aktiveras när ett särskilt krisläge uppstår. Det kan röra sig om svåra olyckshändelser med omfattande påverkan, naturkatastrofer, bränder och översvämningar, utbrott av epidemier, terrordåd eller hot.

Avtalet har slutits mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), arbetsgivarorganisationen Sobona och fackliga organisationer.

Det innebär bland annat att en krisersättning utgår på 120 procent av lönen per timme, vilket sammantaget innebär att de som arbetar under en kris får en ersättning på 220 procent av lönen per timme. Den ordinarie arbetstiden är 48 timmar per vecka under en period av maximalt fyra veckor. Därutöver finns särskilda regler för övertid och för dygns- och veckovila.