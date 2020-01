Konst och språk förenas på Accelerator i vår

Fakta

Walid Raad, "Helt ärligt, vädret hjälpte", Moderna Museet i Stockholm.

15 februari–10 maj

New York-baserade konstnären Walid Raad blandar fotografi, video, skulptur och text i olika installationer som utgår från historiska händelser, där den röda tråden är hur olika former av våld påverkar kroppar, sinnen, kultur och tradition. Konstnären bjuder också vid flera tillfällen under våren på performance i vad Moderna Museet beskriver som "skärningspunkten mellan en föreläsning, guidad visning och teater".

"Signature women", Artipelag utanför Stockholm.

8 mars–27 september

Utställningen på Artipelag i Gustavsberg lyfter fram några av de mest inflytande och framträdande kvinnliga konstnärerna från förra sekelskiftet fram till i dag. Utställningen bjuder på det mesta – måleri, skulptur, textil, teckning, grafik, fotografi och film – från ett 50-tal konstnärer, bland annat Cecilia Edefalk.

John Baldessari, Moderna Museet i Stockholm.

21 mars– 8 augusti

Den amerikanske konstnären John Baldessari, som gick bort i början av januari, 88 år gammal, betraktas som en förgrundsfigur inom den amerikanska konceptuella konsten. Han skapade genom hela sin karriär humoristisk och provokativ konst för att utmana konstnärliga normer och gränser. Under våren visas hans samlade konstnärskap för första gången i Sverige i större skala, med nedslag i en 50 år lång karriär.

"Sun & sea", Malmö konsthall.

6 maj–17 maj

"Sun & sea" är något så unikt som en litauisk operaperformance utan början eller slut, som utspelas på en välbesökt strand under en artificiell sol. Konststycket, signerat Rugile Barzdziukaite, Vaiva Grainyte och Lina Lapelyte, belönades med ett Guldlejon som bästa bidrag på fjolårets Venedigbiennal, och tar upp ämnen som hållbarhet, ekologi och trötta kroppar på en allt tröttare planet.

"Forensic architecture", Röhsska i Göteborg

1 februari–23 augusti

Kan man lösa brott med hjälp av design? Londonbaserade researchgruppen Forensic Architecture presenterar tre brottmål på Röhsska museet, där de har bidragit med bevis genom att använda just arkitekt- och designstrategier. Bland annat rör det sig om branden på Ali Enterprises textilfabrik och en drönarattack i Pakistan. Det här är gruppens första stora separatutställning i Sverige.

"Varje löv är ett öga", Göteborgs konsthall

7 december–22 mars 2020

I slutet av förra året invigdes den här utställningen som fokuserar på frågor kring markkonflikter, exploatering av naturresurser och urfolks rättigheter. Här uppmärksammas bland annat samernas rätt till viltjakt på renbetesland men det handlar också om Sydafrika, arktiska Kanada och Namibia. Anders Sunna och Michiel Brouwer presenterar en ny installation om den svenska gruvindustrin och dess påverkan på samiskt liv. Medverkar gör också det inuitiska filmkollektivet Isuma.

"Träden står ljust gröna", Bonniers konsthall i Stockholm

22 jan–29 mars

Anders Sunna är aktuell också på Bonniers konsthall i vår, där han är en av de konstnärer som undersöker hur landskapsmåleriet har förändrats. Måste konsten förhålla sig på ett nytt sätt till naturen i tider av klimatförändringar och exploatering? Konst av bland andra Lars Lerin, Sigrid Hjertén, Ivan Aguéli och Jenny Carlsson visas.

Faith Ringgold, Bildmuseet i Umeå

3 april–20 september

Faith Ringgold är en konstnär, aktivist och författare som har utmanat förutfattade meningar om afroamerikansk identitet. I en stor retrospektiv utställning presenteras nu hennes målningar, grafik och textila arbeten. Hon gjorde bland annat traditionella lapptäcken och tydliggjorde deras plats i slaveriets historia, och visade hur afrikanska masker användes i tidig modernism.

Lena Cronqvist, Waldemarsudde i Stockholm

7 mars–27 september

Lena Cronqvist har varit verksam i över 60 år och är en av Sveriges mest uppmärksammade konstnärer. Nu visar Waldemarsudde en tematiskt upplagd utställning med hennes verk från 1960-talet till i dag. Det blir måleri, grafik, teckningskonst, skulptur och textila verk. Dessutom presenterar man målningar från senare år som aldrig förut har visats publikt.

Erik Johansson, "Places beyond", Fotografiska i Stockholm.

6 december–1 mars 2020

Fotokonstnären Erik Johansson fortsätter att utmana betraktarens sinnen med surrealistiskt komponerade fotografier med stora doser fantasi. Varje bild är en berättelse i sig, och med utställningen "Places beyond" vill han få betraktaren att förvånas och förundras över vad människan gör med planeten.