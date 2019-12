Kraftig minskning av nya börsbolag

Fakta

Under 2019 har 45 företag gjort entré på Stockholmsbörsen. På Main Market, där de stora bolagen handlas, gjorde 17 företag börspremiär under 2019. På tillväxtlistan First North tillkom 28 nya företag.

Nykomlingarna på Main Market drog tillsammans in 2 378 miljoner euro från marknaden, motsvarande ungefär 25 miljarder kronor. De nya bolagen på First North drog in 145 miljoner euro, motsvarande omkring 1,5 miljarder kronor.

Källa: Nasdaq Nordic