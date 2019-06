Kritiserade målregeln ändras

Fakta

Regel 1: Banan

Det är numera tillåtet att ha reklam i mittcirkeln, även om mittlinjen döljs.

Regel 2: Målburar

Nya fästpluggar är framtagna. Det finns två varianter. En för ungdom och en för senior/junior. De gamla fästpluggarna får användas i ett år till.

Regel 12: Övriga utrustningsregler

Det är inte längre utvisning för den som inte bär sitt halsskydd. Istället ska domaren rapportera händelsen i efterhand.

Regel 44: Checking to the head

Checking to the head-regeln ändras på så sätt att den endast ska användas vid kroppstacklingar som träffar i huvudet. I övriga fall ska andra regler tillämpas, till exempel elbowing, cross-checking och high-sticking.

Regel 56: Interference & late hit

Den som tacklar en spelare som precis har spelat pucken ifrån sig ska ådömas utvisning för late hit.

Regel 71: Leaving the bench

Lagstraff ska utdömas om ett lag låter en spelare lämna spelarbåset eller utvisningsbåset vid ett periodslut om det pågår ett bråk.

Regel 72: Refusing to the play the puck

Ett lag som efter varning förhalar spelet genom att ta för långt burskydd, eller som utan att vara ansatta under press spelar in pucken i egen zon, ska ådömas ett lagstraff.

Regel 77: Nedsläpp

Om ett lag felar vid ett nedsläpp ska centern inte längre bytas ut. Istället ska centern varnas och får därefter en ny chans. Vid ett andra fel av samma lag i samma nedsläppsförfarande ska lagstraff utdömas.

Regel 79: Mål

Målområdet får ökad betydelse vid målskott. Om en målvakt störs av tillfällig kontakt inne i målområdet i samband med ett målskott ska målet underkännas. Utanför målområdet kan däremot mål endast underkännas om målvakten utsätts för en förseelse som renderar i utvisning.

Regel 80: Icing

Om det är så jämnt att linjedomaren inte kan avgöra vem som är i bäst position att nå pucken i en icingsituation, ska icingen slås av.

Regel 85: Puck ur spel

Om pucken spelas ur spel i anfallszonen av en anfallande spelare ska nedsläppen ändå ske i anfallszonen.

Regel 87: Timeout

Timeout får ej begäras av ett lag som spelat pucken till icing.