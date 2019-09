Kungarollen var en utmaning för Chalamet

Fakta

Född: 1995 i New York, USA.

Bakgrund: Började skådespela i kortfilmer innan han fick en roll i tv-serien "Homeland" 2012. Hans första filmroll var i "Men, women & children". 2017 uppmärksammades han för sina insatser i "Lady bird" och "Hostiles", men det var med "Call me by your name" som han fick sitt stora genombrott.

Priser: Nominerades till en Oscar för sin insats i "Call me by your name". Nominerades till Bafta-galan för rollen i "Beautiful boy" året därpå.

Aktuell: i Netflix-filmen "The king" som får premiär senare i år.