Två gripna för insamlingsstöld

Foto: Johan Nilsson/TT

Två kvinnor har anhållits i Härnösand, misstänkta för att ha stulit kontanter under täckmanteln att samla in till handikappade, .

Kvinnorna greps sedan deras bil stoppats för kontroll på fredagskvällen.

De misstänks i första hand för en händelse i Birsta i norra Sundsvall tidigare under fredagen. Men det hade även under dagen kommit in anmälningar om ett antal liknande stöldförsök i bland annat Sollefteå och Kramfors.

I Birsta uppgav sig en kvinna samla in pengar till "handikappade, döva", skriver polisen. En person skänkte ett mindre belopp, men upptäckte sedan att hon blivit bestulen på större summor.

Också tidigare i veckan har polisen gått ut med varningar om att liknande bedrägeri- och stöldförsök har skett på olika håll i Västernorrland. Folk uppmanas vara vaksamma. "Om du är osäker, be att få se organisations- och telefonnummer till välgörenhetsorganisationen", .