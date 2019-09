Foto: Jack Plunkett/AP/TT

Den svenska artisten Tove Lo släppte på fredagen sin nya singel "Really don't like u", som gästas av ingen mindre än Kylie Minogue.

Den 20 september släpper Tove Lo sitt fjärde album, "Sunshine kitty". Hennes senaste platta, "Blue lips (Lady wood phase II)", kom 2017 och belönades med två grammisar.

Den australiska popstjärnan Kylie Minogue släppte tidigare i somras ett "greatest hits"-album. Hon albumdebuterade redan 1988 med "Kylie" och 2001 kom hennes jättehit "Can't get you out of my head".