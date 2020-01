Pundet försvagas efter räntesignal

Foto: Alberto Pezzali/AP/TT

Det brittiska pundet försvagas efter signaler om att en sänkning av den brittiska reporäntan kan vara nära förestående, skriver Financial Times. Ett pund kostar nu strax under 1:30 dollar, en minskning med 0,7 procent under morgonens handel. Pundet har tappat mer än två procent sedan årsskiftet.

Även brittiska långa räntor sjönk efter signalerna från Bank of England, rapporterar Reuters.

Under förmiddagen kom också färska siffror gällande brittisk tillväxt. Jämfört med oktober krympte den brittiska ekonomin med 0,3 procent i november, enligt statistikbyrån ONS. Årstakten i november var den långsammaste på över sju år. Jämfört med ett år tidigare var Storbritanniens bruttonationalprodukt (BNP) 0,6 procent högre i november än vid samma tidpunkt ett år tidigare. Det är den svagaste tillväxtsiffran sedan juni 2012. Månaden före var tillväxten i årstakt 1,0 procent, enligt reviderade siffror.