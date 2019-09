Lasse Åberg och "Dips" fick humorpris

Foto: Nora Lorek / TT

Diplomatserien "Dips" och mångkonstnären Lasse Åberg var några som tog emot Det svenska humorpriset 2019. Priserna i sju kategorier delades ut under Barncancergalan.

Årets hederspris till Gösta Ekmans minne gick till skådespelaren, regissören och konstnären Lasse Åberg. Priset inrättades för två år sedan och ska årligen tilldelas en person som under sitt yrkesliv haft stort inflytande inom svensk humor. Prisstatyetten i brons föreställer en av den bortgångne Gösta Ekmans mest älskade figurer: Gunnar Papphammar.

– Tack så mycket. Vilken grej. Den här mannen har jag jobbat ihop med några gånger, och jag är jätteglad för den här statyetten. Den är tung som tusan, sade Lasse Åberg i sändningen som gick i Kanal 5.

Chris Kläfford, nyss hemkommen från USA och medverkan i "America's got talent", spelade sin låt "If not with you for you" live under galan medan bilder på barn som både tillfrisknat och gått bort i cancer visades på storbildsskärm.

Flera av pristagarna på galan var inte närvarande, bland andra Mia Skäringer, som skickade en videohälsning, och Jonatan Unge som utsågs till årets komiker. Gänget bakom "Svenska nyheter" fick ta emot pris för årets humorprogram.

– Det här är världens bäst fungerande grupparbete och jag älskar att få vara en del av det, sade Kristoffer Appelquist, som programleder kommande säsong.