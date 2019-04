Levan Akins långfilm uttagen till Cannes

Foto: French Quarter Film

Den svenska regissören Levan Akins nya långfilm "And then we danced" har blivit uttagen till sektionen Director's Fortnight på filmfestivalen i Cannes.

Filmen är en svensk, georgisk och fransk samproduktion, och utspelar sig Georgien, i en dansvärld som präglas av homofobi och könskonservatism.

Levan Akin, som har rötter i Georgien, beskriver det som en enorm ära att filmen är utvald till Director's Fortnight.

"Att göra en film med detta tema i Georgien var en utmaning och vi arbetade under stor press och hemlighetsmakeri. Det är en väldigt viktig och personlig historia för mig och jag hoppas att filmen ska nå många människor", säger han i ett pressmeddelande.