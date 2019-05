Level 42-gitarristen Boon Gould är död

Boon Gould, före detta gitarrist och saxofonist i det brittiska popbandet Level 42, har dött. Det rapporterar flera brittiska medier. Han blev 64 år.

Beskedet avslöjades av Goulds bandkollega Mark King på :

"Det är med ett tungt hjärta jag måste berätta att vår käre vän och bror Boon Gould har gått bort. Du har funnit frid nu Boon, ingen mer smärta kompis. Tack för allt", skriver King.

Boon Gould, vars riktiga namn var Rowland Gould, hittades i sitt hem av polisen i Dorset på tisdagsmorgonen, skriver .

Level 42 bildades på Isle of Wight 1979 och hade flera hits under 1980- och 1990-talet. Där ibland "Lessons in love" och "Something". Gould lämnade bandet 1987 för att spendera mer tid med sin familj men fortsatte att skriva musik till bandet och släppte även två soloalbum.