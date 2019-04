Little Simz: Jag är ingen rebell

Foto: Jack Bridgman

Hon har kallats den bästa av alla nya kvinnliga rappare av Kendrick Lamar. Sverigeaktuella Little Simz har mycket att säga, men mest genom sin musik.

Little Simz, eller Simbi Ajikawo som hon egentligen heter, blev uppmärksammad när hon som 21-åring intog en självklar plats på den brittiska hiphopscenen. Tre år senare vägrar hon fortfarande att låta sig värvas av ett stort skivbolag och ger nu ut sitt tredje album på egen hand. Men man ska inte tolka DIY-andan som en protest, säger hon.

– Jag har bara inte velat bli sajnad, men vem vet? Om två, eller fem, år har det kanske ändrats. Jag gör det inte för att jag vill vara en rebell.

Föddes ur frustration

På sin omisskännligt brittiska engelska rappar hon om sina känslor, som hon får utlopp för genom musiken. Nya albumet "Grey area" släpptes den 1 mars och föddes ur en frustration över att vara mitt i 20-årsåldern och inte längre på det klara med vem man är.

– Inget är lika klart som det brukade vara. Saker jag inte gillade förut gillar jag plötsligt och saker jag brukade gilla tycker jag inte om längre. Det känns som att jag fortfarande försöker lära känna mig själv och det här albumet är ett bevis på det, med nytt sound och annorlunda instrument från de tidigare skivorna, säger Little Simz.

Började som barnskådis

Hon prövar ständigt nya saker. Karriären började Little Simz som barnskådespelare i en BBC-serie och skådespelandet återupptog hon i en 15 minuter lång film som ackompanjerade förra albumet "Stillness in Wonderland" tillsammans med ett seriealbum, alltihop inspirerat av "Alice i Underlandet". Dessutom driver hon festivalen "Welcome to Wonderland" i London, där hon handplockar mindre kända artister till spelschemat.

– Jag känner att jag vill vara bra på allt jag gör. Men det betyder även att jag bara vill koncentrera mig på en sak åt gången, så när jag spelar in ett nytt album fokuserar jag bara på det. Jag älskar att kunna vara mångsidig, men jag vill inte bli någon som är halvbra på allt.

I slutet av april spelar hon på Åre Sessions, men trots att hon var i Stockholm för att spela häromåret har Little Simz aldrig hört talas om den svenska skidorten.

– Det hade jag ingen aning om. Jag har aldrig stått på ett par skidor.

TT: Det kanske är dags att testa?

– Kanske. Kanske inte. Jag tror jag nöjer mig med att bara ta några bilder och sedan är det bra så, säger hon.